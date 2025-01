Quifinanza.it - Bonus barriere architettoniche, quali sono i lavori ammessi e a quanto ammonta

Anche nel 2025 viene confermato il: il beneficio è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cuieseguiti i.I beneficiari posoptare per due soluzioni: per ieffettuati dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista la detrazione Irpef in 5 quote annuali di pari importo, da portare in dichiarazione dei redditi; in alternativa è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma con alcune restrizioni.Ma alal 75% si aggiungono due misure: la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile (50%) e la detrazione del Super(65%) prevista per gli interventi “trainati” da efficientamento energetico o sismico.