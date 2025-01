Quifinanza.it - Assegno Unico febbraio 2025: data pagamento e importi

Leggi su Quifinanza.it

Non è stata ancora resa nota dall’INPS ladidell’. Contrariamente a quanto riportato da diversi siti online, infatti, la consueta circolare che l’Istituto pubblica ogni mese non è stata pubblicata. Tuttavia, è possibile ipotizzare che, come di consueto, gli accrediti vengano effettuati intorno alla metà del mese per chi ha un ISEE aggiornato e una situazione in regola con la domanda, e verso la fine del mese per chi invece ha presentato domanda per la prima volta o ha dovuto aggiornare il proprio ISEE.Date dinelÈ molto probabile che per i pagamenti dell’, l’Inps, a, segua la stessa linea temporale degli scorsi mesi. Ovvero:a dicembre 2024 i pagamenti per i nuclei familiari senza variazioni reddituali sono stati effettuati tra il 17 e il 19 del mese.