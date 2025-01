Inter-news.it - Ag. Lautaro Martinez: «All’Inter a lungo! Conte valorizzò Hakimi»

L’agente diè ritornato a parlare del suo futuro, per poi spendere qualche battuta sual Napoli.A– Dopo la lunga tiritera legata al rinnovo di contratto in estate, l’agente di, Alejandro Camaño, è ritornato a parlare e lo ha fatto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. La sua risposta alla domanda sul futuro del capitano dell’Inter: «ha un contratto di altri 5 anni e rimarrà ain nerazzurro».L’agente dielogia anche alcuni ex InterEX NERAZZURRI – Poi l’agente diha parlato anche di due ex nerazzurri, oggi al Napoli, comee Romelu Lukaku. Il suo pensiero: «Antonioè un grande allenatore, ricordo quando volle fortemente, giocava nel Dortmund. Con lui ha incontrato la verità del gioco e lo ha valorizzato molto.