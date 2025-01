Lortica.it - Vandali lanciano bottiglie contro ambulanza con paziente a bordo: vetro rotto e indagini in corso

Grave episodio dismo questa sera, lunedì 27 gennaio, intorno alle 21, ad Arezzo. Un’della Croce Bianca, che trasportava unappena dimesso dal pronto socdell’ospedale San Donato verso la clinica San Giuseppe, è stata colpita da ignoti con il lancio didi.Il mezzo di soc, in movimento lungo via Uguccione della Faggiuola, ha riportato danni significativi: ilposteriore è andato in frantumi, causando grande spavento e potenziali rischi per il.Sull’accaduto indaga la polizia di Stato, che cerca di identificare i responsabili di questo gesto incomprensibile e inaccettabileun veicolo di emergenza. Restano oscuri i motivi alla base dell’attoco.L'articoloconinproviene da Arezzo News.