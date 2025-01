Juventusnews24.com - Thiago Motta torna sulla sconfitta di Napoli Juve: «Non siamo contenti del risultato ma abbiamo fatto un grandissimo primo tempo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24di: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Champions League col BenficaIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League trae Benficaha parlato tra le altre cose anche dellacontro il. Le sue parole.RILANCIARSI IN EUROPA – «L’obiettivo finale è arrivare alla vittoria e per farlo esiste il lavoro quotidiano dove tutto il club, i ragazzi, lo staff, lo fa con grande impegno per arrivare ai successi. A volte ciriusciti altre no, nonsoddisfatti perché l’esigenza è sempre vincere. Le cose van prese così. Domaniun’altra grande opportunità per dimostrare il nostro livello. Non posesseredell’ultima partita, delfinale, mauncontro una squadra che sta bene.