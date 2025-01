Ilrestodelcarlino.it - Servizio civile, bando per 10 posti a Savignano

È online ilper iluniversale. Sono 10 idisponibili asul Rubicone per intraprendere questa esperienza di volontariato che offre un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e di crescita personale e nello stesso tempo un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società. Asul Rubicone sono attivi tre progetti per un totale di cinque. Due per il progetto "Percorsi inclusivi" a cura di Arci; un posto per la scuola dell’infanzia del quartiere Capanni, in via Portazza 2; un secondo presso il Centro per le famiglie del Rubicone e uno nell’ambito del progetto "Una generazione inclusiva", a cura di Arci nella Casa residenza anziani in via Fratelli Rosselli. Sono previste attività di animazione e laboratori manuali, sostegno attività motorie di svago e ricreative, accompagnamento alle visite mediche e alle uscite per il tempo libero.