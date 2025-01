Lettera43.it - Selena Gomez in lacrime su Instagram per le espulsioni dei migranti volute da Trump

ha condiviso, ma rapidamente rimosso, una story suin cui inha commentato l’espulsione di massa deiin catene decisa da Donald. «Attaccano la mia gente, anche i bambini», ha raccontato la cantante e attrice 32enne di origini messicane. «Non capisco. Mi dispiace molto, vorrei fare qualcosa ma non posso. Non so cosa fare. Proverò di tutto, lo prometto». Sommersa dalle critiche fra i commenti e sui social, dove conta 422 milioni di follower, ha poco dopo cancellato il video scrivendo un’ulteriore story: «A quanto pare non va bene mostrare empatia per le persone». Alla cantante ha risposto Tom Homan, lo “zar dei confini” voluto da. «Andremo avanti con la nostra operazione senza scuse per nessuno», ha detto a Fox News. «È tutto il bene della nazione».