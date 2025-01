Sanremo 2025 Gabbani | Accettare domande senza risposta chiave della vita

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Francescoè pronto a tornare al Festival di, dove ha già lasciato un segno indelebile prima vincendo nel 2016 la sezione Nuove proposte con “Amen”. E poi conquistando il primo posto l’anno successivo con “Occidentali’s Karma”. Stavolta salirà sul palco dell’Ariston con “Viva la”, un brano che rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera. “È nata come nascono un po’ tutte le mie canzoni, in un modo assolutamente naturale, condividendo gli intenti espressivi con Gino Pacifico e Claudio Gabelloni. Il nostro è un legame che va oltre l’ambiente lavorativo o autorale”, ha confidatoa ‘La Ragione’. Una canzone che, appena finita, ha subito trasmesso le sensazioni giuste: “Quando l’ho cantata e ascoltata per intero, l’ho percepita nella sua completezza.