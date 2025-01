Pronosticipremium.com - Salisburgo-Atletico Madrid, il Pronostico: Colchoneros dal sapore di OVER

Il pareggio contro il Villarreal ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente rojiblanco, ma la squadra di Diego Simeone deve mettere da parte le delusioni del campionato e concentrarsi sull’Europa. Con 15 punti e il quinto posto in classifica, l’ha il destino nelle proprie mani: una vittoria in Austria contro ungià fuori dai giochi sarebbe sufficiente per evitare i playoff e avanzare direttamente agli ottavi.: Obiettivo OnoreGli austriaci arrivano a questa sfida senza più speranze di qualificazione, ma con la voglia di chiudere la loro avventura europea con una buona prestazione. La pesante sconfitta subita al Bernabeu contro il Real, però, lascia presagire che la squadra di casa possa incontrare non poche difficoltà contro l’.Probabili Formazioni(4-3-3): Alexander Schlager; Amar Dedic, Samson Baidoo, Kamil Piatkowski, Aleksa Terzic; Lucas Gourna-Douath, Nicolas Capaldo, Mads Bidstrup; Oscar Gloukh, Adam Daghim, Nene.