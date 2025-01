Romadailynews.it - Roma: appicca il fuoco in appartamento al Tufello, sette persone intossicate, arrestato 53enne

Leggi su Romadailynews.it

Ha ammesso di averto l’incendio nel suoin una palazzina in via Monte Senario acausando danni e l’intossicazione di alcuni condomini. Protagonista della vicenda e’ unromenodalla polizia perche’ ritenuto reponsabile del reato di incendio doloso. L’allarme e’ scattato alle 14 circa nella palazzina al civico 66.Le fiamme sono divampate nell’al piano terra e si sono propagate a quello del piano rialzato. L’intervento dei vigili delha impedito che il rogo si propagasse oltre nulla hanno potuto i pompieri per arginare il fumo che, invece, ha invaso gli appartamenti ai piani sovrastanti.leche hanno avuto bisogno delle cure degli operatori del 118, due sono state portate in codice giallo all’Umberto I per aver inalato il fumo.