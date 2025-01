Formiche.net - Proiezione globale e nuove partership. Speranzon fa il bilancio della missione di Meloni nel Golfo

Quale ildi Giorgiain Arabia Saudita e Barhein? In primis la consapevolezza che la cosiddettaper l’Italia è l’unica via per mettere in pratica una progettualità di lungo periodo, a maggior ragione in un momento caratterizzato da numerose interconnessioni geopolitiche a cui i governi non possono restare sordi, oltre a contingenze oggettive (come la crisi in corso ma anche come leopportunità di crescita). In secondo luogo segna la naturale prosecuzionetraccia indicata dal Piano Mattei, ad un anno esatto dalla sua presentazione a Roma e proseguita con la presidenza italiana del G7 del 2024.Qui BarheinDopo la tappa in Arabia Saudita, che ha portato in grembo numerosi e vantaggiosi accordi, è stata ricevuta dal Re Hamad bin Isa Al Khalifa e dal Principe Ereditario e Primo Ministro Salman bin Hamad Al Khalifa, a Manana.