Liberoquotidiano.it - Nessuna pietà per Gianni Alemanno, deve restare in cella per 1 anno e 10 mesi: la decisione ora è definitiva

Leggi su Liberoquotidiano.it

per: l'ex sindaco di Roma e volto noto della politica italiana, dovrà scontare une diecidi reclusione in carcere. Nessuno spiraglio peralternativa. Il Tribunale di Sorveglianza ha infatti depositato nella mattinata di oggi, martedì 28 gennaio - un'ordinanza con cui viene revocato in vial'affidamento in prova ai servizi sociali che gli era stato concesso. Laarriva a seguito delle violazioni commesse dall'ex primo cittadino, che, secondo i giudici, sono meritevoli della detenzione.era stato condannato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale. La condannaper l'ex sindaco era arrivata nel 2021: une dieciper aver ricevuto tangenti da imprenditori vicini a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, protagonisti centrali del sistema corruttivo.