Neil Gaiman è accusato di abusi sessuali

deve affrontare molteplici accuse di aggressione sessuale e molestie. E il suo nome non è sul sito web dell’agenzia che per anni ha curato le sue apparizioni come oratore.Dark Horse Comics ha annunciato su X lo scorso fine settimana che non avrebbe più pubblicato la sua serie illustrata basata sul romanzo di, “Anansi Boys”. La settima delle otto edizioni previste è uscita all’inizio di questo mese.“Dark Horse prende sul serio le accuse controe non pubblichiamo più le sue opere”, si legge nella dichiarazione di Dark Horse, che include ancora i libri disul suo sito web.Le accuse contro, noto per bestseller come le serie “Coraline” e “The Sandman“, sono emerse per la prima volta la scorsa estate su un podcast di Tortoise Media. Dopo che un lungo articolo del New York Magazine a gennaio includeva le accuse di aggressione, abuso e coercizione da parte di otto donne,ha risposto con un post sul blog, negando qualsiasi illecito.