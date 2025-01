Lanotiziagiornale.it - L’Incoerenza al potere, dal caso Idem a Bin Salman Giorgia continua a rinnegare sé stessa

Ieri mattina un giornalista di destra, uno che conta nella costruzione dell’egemonia culturale così cara aMeloni, ha sbottato. “Ma se con Bindobbiamo fare affari perché ciò che conta è il bene dell’Italia allora perché non stringere accordi con Putin o chi altri?”. L’iperbole è evidente ma lo scontento pure. Esiste del resto una coerenza che non conosce compromessi: quella tra ciò che si dice e ciò che si fa. Ed è qui, in questo terreno scivoloso, cheMeloni tradisce see chi l’ha sostenuta. Perché, se c’è una costante nella politica italiana, è che le parole vengono spesso barattate con la convenienza del momento. E il viaggio della Presidente del Consiglio ad Al-Ula, per stringere rapporti con Mohammed bin, è l’esempio perfetto di questa ipocrisia.