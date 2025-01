Panorama.it - Lego, una storia costruita mattoncino dopo mattoncino

Dal 1958, anno in cuibrevettò i suoi celebri mattoncini, il marchio danese è divenuto un autentico fenomeno globale. Nato come semplice gioco di costruzione, oggirappresenta un’icona culturale capace di unire generazioni, grazie a set che affascinano bambini, collezionisti e appassionati di tutte le età. Il 28 gennaio, giorno in cui venne depositato il brevetto, si celebra la Giornata Internazionale dei, un tributo a un universo di creatività e ingegno senza tempo.Ma cosa significa davvero ""? Per comprenderlo, bisogna tornare al 1932, quando Ole Kirk Kristiansen, un falegname danese di Billund, iniziò a produrre giocattoli in legno. La scelta di esplorare questo nuovo ambito nacque dalle difficoltà economiche seguite alla Grande Depressione del 1929: ispirato dalle miniature dei mobili, Kristiansen intuì che i giocattoli avrebbero potuto rappresentare un’opportunità per integrare i suoi guadagni.