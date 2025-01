La setticemia l’energia che non passa la sinistra italiana Jovanotti è tornato | Ho rischiato di morire in ambulanza

Leggi su Open.online

Prevista per il 31 gennaio l’uscita de Il corpo umano vol. 1, il nuovo album di. Un album importante e non solo perché arriva a tre anni da Il Disco Del Sole, ma perché questi nuovi 15 pezzi arrivano dopo un evento decisamente traumatico nella vita del ragazzo fortunato italiano, il grave incidente in bici a Santo Domingo con la rottura del femore e della clavicola, l’operazione non riuscitissima in loco, un secondo ricovero in Italia e una lunga e faticosa riabilitazione. «Ero sull’con la gamba storta, i medici pronti per la rianimazione. Più avanti ho capito che hodiveramente. Di. In sala operatoria ho preso un batterio che ha complicato tutto, si stava rosicchiando l’osso e per questo avevo la gamba più corta. Lo hanno scoperto a Milano i medici dell’Humanitas: nella seconda operazione ho perso 4 litri di sangue, è stato un Vietnam.