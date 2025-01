Agi.it - La prima squadra è in sciopero, scendono in campo gli juniores del Taranto (sconfitti 5-1)

Leggi su Agi.it

AGI - E' finita fra gli applausi dello sportivissimo pubblico di Altamura la serata surreale delbaby nel posticipo della 24esima giornata del girone C di serie C. Con i calciatori professionisti dellainper la mancata corresponsione delle mensilità maturate dallo scorso settembre, inal Tonino D'Angelo della città murgiana ci sono andati gli. Fra i titolari addirittura un classe 2008, Nicholas Zingarelli, in panchina i ragazzi dellavera che domenica ha perso a Foggia. Cinque le reti subite dal portiere 19enne Giorgio Caputo che però ne ha evitate altrettante. E per ladi Murgia è arrivata persino il gol della bandiera, realizzato su rigore da Francesco Sacco, 20 anni da compiere a marzo. Inè finita 5-1 per il Team Altamura (4-0 dopo i primi trenta minuti di gioco) ma per il, ultimo nel girone C di serie C con tre punti in classifica e dieci di penalizzazione, la partita più importante si gioca fuori.