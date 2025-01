Dayitalianews.com - La folle richiesta del compagno violento: “Se stai con me devi rinunciare a tua figlia!”

Tra il proprio uomo e la propriaquasi ogni madre sceglierebbe sempre la, e così ha fatto una donna che ha denunciato il suoche le ha imposto questa scelta impossibile. I fatti si sono svolti a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove un 33enne di origini senegalesi è stato arrestato dai carabinieri e poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’accusa di stalking.“Scegli me o tua!”La compagna dell’uomo ha deciso di sporgere denuncia per maltrattamenti, psicologici oltre che fisici, dopo un episodio molto grave. Il 33enne durante una turbolenta discussione ha scaraventato a terra la donna, noncurante del fatto che lapiccola di 2 anni di lei fosse presente a quelle scene di inaudita violenza. La bambina era nata da una precedente relazione e il 33enne non voleva averla tra i piedi poiché, secondo lui, dove stare col padre.