Infortunio Lookman l’Atalanta chiama De Laurentiis | possibile trattativa col Napoli

In casa Atalanta c’è un problema: l’di Ademolaha acceso un campanello d’allarme, il club potrebbe tornare sul mercato e bussare in casa. Brutte notizie in casa Atalanta. L’di Ademolaè arrivato come un fulmine a ciel sereno, diventando ad oggi un elemento di discussione anche per quanto riguarda il discorso calciomercato. Si, perchè la Dea sta seriamente pensando di tornare sul mercato per provare a ottemperare all’assenza del calciatore nigeriano.Non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma è plausibile chetorni tra un mese o poco più, e con tutti gli impegni che in casa Atalanta si presenteranno nelle prossime settimane, è chiaro che la dirigenza voglia tenere Gasperini in una botte di ferro, provando a presentare un colpo che possa soddisfare l’allenatore e di fatto supportarlo.