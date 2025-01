Ilnapolista.it - In Bundesliga arriva la Var “raccontata” dall’arbitro allo stadio. Ma agli arbitri non piace

La Var spiegata al pubblicoanche in Germania, dopo gli esperimenti inglesi. Dal prossimo turno digliparlerannospettatoriin alcune partite selezionate, annunciando la loro decisione.Nove club prenderanno parte al progetto: Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Lipsia, Eintracht Francoforte, Friburgo, Borussia Dortmund, St. Pauli, Fortuna Düsseldorf e SpVgg Greuther Fürth. La novità non sarà quindi disponibile in tutte le partite dellae il prossimo fine settimana toccherà a cinque partite, spiega lo Spiegel.L’arbitro sul campo si rivolgerà al pubblico in due casi: in caso di decisione sbata di fatto (fuorigioco, palla fuori), l’arbitro viene informato dall’assistente video e modifica la sua decisione; all’arbitro viene chiesto di recarsi al monitor a bordo campo per chiarire una decisione non fattuale (rigore, cartellino rosso).