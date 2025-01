Quotidiano.net - Il caso Santanchè: FdI garantista. Ma prepara le valigie

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 gennaio 2025 – Di rientro dall’Arabia Saudita, dove l’Italia ha sottoscritto un accordo di partenariato strategico e una serie di intese dal valore di circa 10 miliardi di dollari (in settori che vanno dall’energia alla difesa, passando per la tutela del patrimonio archeologico), la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, analizza la missione appena compiuta ma guarda anche a quello che le aspetta al suo rientro a Roma, a partire dal. “Italia e Arabia Saudita – ha detto ieri Giorgia Meloni – sono due Nazioni che hanno interesse a stringere accordi strategici in materie come l’energia, il rapporto con l’Africa, la difesa, gli investimenti” senza dimenticare il ruolo strategico svolto dal Paese di Bin Salman nello scenario medio orientale. Sul fronte geopolitico, infatti, Meloni ha evidenziato il “ruolo chiave” giocato dall’Arabia Saudita in diversi scenari internazionali, dal Medio Oriente – dove una normalizzazione dei rapporti tra sauditi e Israele potrebbe, secondo la premier, “facilitare il percorso” verso la soluzione dei due Stati – all’Africa e al Mediterraneo allargato, dove le nazioni del Golfo “assumono una centralità strategica”.