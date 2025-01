Lopinionista.it - Giornata vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, Montecitorio si illumina di blu

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce anche quest’anno all’iniziativa dellanazionalee deinel, prevista per il prossimo sabato 1° febbraio 2025.Pertanto, come informa una breve nota, la facciata divieneta dal colore blu dalle ore 18 di sabato 1 all’una di domenica 2 febbraio. Un gesto importante per non far abbassare la guardia su una tematica che merita sempre di essere ricordata.L'articoloe deinelsidi blu L'Opinionista.