Gioco illegale, evasione da 1 milione di euro

Tarantini Time QuotidianoE’ di oltre 1diil prelievo unico erariale evaso da un circolo ricreativo tarantino in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” eroganti vincite in denaro. Questo è il bilancio di un’attività ispettiva svolta dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto a contrasto dele irregolare. Il controllo in argomento rappresenta lo sviluppo, sul piano fiscale, di un’operazione di servizio recentemente condotta dal Reparto che ha portato all’individuazione e al sequestro di 4 apparecchi da divertimento e intrattenimento non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla segnalazione alla competente Autorità di 1 responsabile. I Finanzieri ionici hanno selezionato il “target operativo” grazie a mirate e accurate “analisi di rischio”, incrociando le informazioni censite nelle banche dati disponibili con quelle acquisite nel corso di servizi di controllo economico del territorio.