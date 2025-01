Juventusnews24.com - Gatti saluta Danilo ed emoziona tutti: «Sei stato l’esempio più grande in questi anni». Poi svela questo retroscena sul primo allenamento insieme alla Juve – FOTO

di RedazionentusNews24ed: lapubblicata dal difensore bianconero per il brasilianoFedericoha volutore l’ex capitano dellatramite un post su Instagram. Un bel messaggio del difensore bianconero che ha ricordato così il periodo passatocol brasiliano. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Federico(@federico2406)PAROLE – «Dani, non saprei da dove cominciare, anzi si. Era il miontus e in spogliatoio mi bastarono poche parole per capire che persona fossi: “Se hai bisogno per qualsiasi cosa, conta su di me“. Da quel momento ne abbiamo passate tante: vittorie, sconfitte, gioie e dolori. ma tu eri sempre lì pronto con una parola o un atteggiamento a tirare su il morale, a dare i consigli giusti.