Frane e disagi a Genova e provincia | ci sono feriti

Una frana di grandi dimensioni ha interessato questa mattina via dei Cinque Santi, nel quartiere Lagaccio a, causando il crollo di un muro. L’episodio si è verificato poco dopo le 7. Sul postointervenuti i Vigili del Fuoco con squadre di movimento terra per liberare l’area e verificare eventuali vittime. Per escludere che qualcuno sia rimasto intrappolato sotto la frana,state richieste anche le unità cinofile dal Piemonte. Il movimento franoso ha danneggiato alcune auto e un tubo del gas, provocando una perdita che è sotto controllo.anche inUn’altra frana si è verificata alle 5.30 di questa mattina lungo il passo dei Giovi, in prossimità di Busalla. Il terreno scivolato ha invaso la carreggiata, coinvolgendo un’auto e ferendo una persona, ricoverata in codice giallo all’ospedale San Martino.