Sport.quotidiano.net - Emma Villas vince e ritrova fiducia nel gruppo. Domenica a Porto Viro servono punti per i playoff

È tornato il sereno in casadopo il bel successo di Cuneo. Le tre battute d’arresto consecutive, soprattutto l’ultima casalinga con Macerata, avevano minato ladel, il successo in terra piemontese invece rilancia le quotazioni di Rossi & C. per la conquista di un posto fra le prime sette, anche in virtù di un calendario favorevole da qui al 16 marzo, quando si concluderà la regular season. Bella prova di Nevot, nominato mvp della gara, ispiratore dell’ottimo Randazzo e di un Nelli efficace anche nei turni di battuta. La reazione auspicata in settimana dalla società c’è stata, per di più su uno dei campi più difficili della serie A2. La classifica, in realtà, è cambiata poco. Il divario dalla settima posizione, l’ultima che qualifica ai, è sceso di una sola unità, da quattro a tre, per effetto della vittoria di Pineto al tiebreak su Catania.