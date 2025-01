Dour Draw mantiene i visitatori in cima al campionato

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-28 00:10:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Leeds United è rimasto in chiaro due punti al vertice delcon un pareggio per 0-0 a Burnley che ha mantenuto i padroni di casa tre punti dietro di loro.L’ala del Galles Daniel James si avvicinò a rompere lo stallo con l’unico tentativo di bersaglio tra le squadre, costringendo il portiere James Trafford a ribaltare il suo tiro al volo di 89 ° minuto sopra la traversa.Burnley tiene fuori Leeds mentre le due parti condividono i punti a Turf Moor pic.twitter.com/vetj99jddl– Sky Sports Football (@skyfootball) 27 gennaio 2025Zian Flemming ha inviato due intestazioni larghe durante il primo tempo e il widman di Leeds Jayden Bogle ha dimostrato una minaccia persistente, ma il concorso è stato in gran parte dimenticabile mentre i Clarets terzo hanno esteso la loro corsa imbattuta a 17 partite in tutte le competizioni.