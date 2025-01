Ilrestodelcarlino.it - Documentario sull’omicidio di Saman per non dimenticare: dove vederlo e quando

Bologna, 28 gennaio 2025 — Andrà in onda stasera alle 22, su Sky Crime e in streaming su Now, il docufilm suAbbas, il 18enne di origini pakistane uccisa dalla propria famiglia il primo maggio del 2021 a Novellara di Reggio Emilia. Dopo il ritrovamento del suo corpo in un casolare di Novellara, il 27 novembre, in una fossa non lontana dalla casaviveva, sono stati condotti a processo, con la condanna dell’ergastolo, i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen. Di 14 anni la pena invece dello zio paterno Danish Hasnain, mentre è arrivata l'assoluzione per i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq. Abbas è stata uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato con un cugino in Pakistan. Fra un mese, il 27 febbraio, a Bologna, prenderà il via il processo di appello per i genitori e lo zio della ragazza, ora tutti detenuti in Italia dopo periodi di fuga all’estero.