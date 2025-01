Cityrumors.it - DeepSeek fa paura a ChatGPT | Arriva l’intelligenza artificiale cinese: di che cosa si tratta

La nuova intelligenzamette a rischio il colosso di. Cos’è e come funzionaSi chiama R1 ed è un nuovo modello di intelligenzaprogettato dalla societàche, pur promettendo le stesse potenzialità e funzionalità degli strumenti di Google, Meta e Open AI, assicura un costo decisamente ridotto: a differenza dei competitor, che hanno richiesto miliardi per le loro AI,ha speso “solo” 5.6 milioni di dollari. Cosa sta succedendo.fa: di(cityrumors.it / ansafoto)Inevitabile la battuta d’arresto subita dai colossi Tech statunitensi, dopo il lancio di R1 diavvenuto il 20 gennaio 2025. Meta, Alphabet, Oracle ed altri giganti tecnologici americani hanno segnato un calo in borsa, così come Nvidia, il principale fornitore di microchip per l’AI, che ha subito un calo al 12% nelle contrattazioni pre-market.