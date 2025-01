Ilrestodelcarlino.it - Cultura in lutto per la morte di Enrico Maria Guidi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se n’è andato domenica all’età di 63 anni il professor, docente scolastico e universitario, nonché, per anni, vicepreside del Liceo Raffaello, prima, e preside dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere“ di Urbania e dell’Istituto “Pascoli“, poi, da tempo malato. Urbinate, cresciuto e formatosi qui, era però ben più di un insegnante, noto a tanti anche come proficuo e poliedrico scrittore, eclettico artista – amava molto dipingere – e profondo conoscitore della storia cittadina. Vasta è la sua gamma di pubblicazioni letterarie, attività a cui si era dedicato già dagli anni ‘80, dopo aver conseguito la laurea in Lettere moderne e il diploma di Scienze e storia della lingua e letteratura italiana nell’allora Libera Università di Urbino, ma che aveva ulteriormente approfondito una volta in pensione.