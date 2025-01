Sbircialanotizia.it - Cancro prostata metastatico, oncologo Procopio: “Fondamentale test genomico”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Studio PROpel, efficace terapia abiraterone-olaparib in pazienti con mutazione Brca 1 e 2 "Oggi, in presenza di una malattia metastatica in un tumore alla, non si può prescindere dal fare il. "Prima lo si effettua, meglio è. Pertanto, è importante non esitare o indugiare. Sappiamo che le situazioni territoriali italiane sono molto .L'articolo: “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.