Calcio a 5 La Vigor si impone | 8-7 Limite ancora a secco

Seconda trasferta di fila e seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie C1 per laFucecchio, che al termine di un match tanto avvincente quanto rocambolesco ha espugnato per 8-7 il campo dello Sporting Tau Altopascio. Mattatore della gara bomber Qevani, autore di una splendida quaterna che lo porta a quota 26 reti stagionali facendone il secondo miglior marcatore del campionato alle spalle di Pina, 31 con la maglia de Le Crete. Le altre reti della squadra di mister Poli, oltre che da Falconi con una doppietta sono state messe a segno da Masha e Fejzaj. Tra i protagonisti della trasferta ad Orentano va annoverato però anche il portiere Bertocci che prima di uscire per infortunio para anche un rigore. Questa la formazione schierata da Poli: Macchi, Bertocci, Catania, Settesoldi, Falconi, Moscatelli, Fejzaj, Masha, Qevani, Pucci, Salvadori.