Altra frana, ennesimo stop sulla strada che porta a Onno

Chiusa da domenica pomeriggio non riaprirà fino a mercoledì la provinciale che da Valbrona scende fino a, a causa di un muro di contenimento crollato in seguito al maltempo. Fango e sassi sono finiti inricoprendo la carreggiata, per fortuna quando non c’erano veicoli in transito. Lo smottamento si è verificato in via Milano, in prossimità del ristorante “Il Ceppo“, le rocce cadendo hanno divelto anche la rete contenitiva che era già stata collocata in quel tratto, trascinando con sé anche rami e piante. "Laprovinciale Valbrona -rimarrà interrotta per due giorni (fino a mercoledì) all’altezza del Kosmopolitan - si legge nel comunicato diffuso dal Comune - C’è la possibilità di raggiungere ristorante il Ceppo da, ma non il suo parcheggio, e il Kosmopolitan da Valbrona.