Lanazione.it - A Subbiano pronta a nascere la consulta dello sport

Arezzo, 28 gennaio 2025 – “LaComunale riveste un ruolo importate per la promozione, oltre ad essere un’organismo consultivo e partecipativo è punto di raccordo tra il Comune e le associazioni, è un confronto tra le realtàive, politiche, sociali ed educativi del territorio, per valorizzare le espressioni associative“ ha fatto presente Laura Moneti assessore allodel Comune. Soddisfazione per il numero dei partecipanti alla prima serata d’incontro con l’Amministrazione Comunale che aveva invitato tutti coloro che rientrano nei progetti delle consulte: dalle ASD, alle istituzioni educative, alla parrocchia, oltre al rappresentante del Coni a livello provinciale. L’incontro ha suscitato interesse , con unache alcuni hanno visto come una opportunità per diffondere la propria attività.