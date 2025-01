Liberoquotidiano.it - "A complete unknown": cinque anni della vita di Bob Dylan

Al cinema con Timothee Chalamet, Edward Norton e Monica Barbaro. Regia di James Mangold. Produzione USA 2024. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMAdi Bob, dai timidi esordi a New York nel 1961 al clamoroso concerto al Festival di New Port nel 1965. Mentre lui canta, l'America cambia, dall'assassinio di Kenendy alla guerra nel Vietnam PERCHE' VEDERLO perchè Mangold ("Le Mans") è un regista che sa far bene tutto. E perchè Monica Barbaro (candidata all'Oscar) è una sensazionale Joan Baez. Già consegnate alla storia del cinema le scene iniziali conche canta davanti a Woody Guthrie morente