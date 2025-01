Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sullo status di Asuka

è fuori da maggio a causa di un infortunio e della conseguente operazione, ma sembra che la WWE abbia già intenzione di lavorare su alcuni piani per riportare la wrestler nipponica. Sebbene non ci sia ancora alcuna ufficialità riguardo al suo ritorno, la WWE starebbe già iniziando a lavorare sulla direzione creativa da intraprendere con. Sean Ross Sapp di Fightful, infatti, avrebbe dichiarato che ci sono già dei piani sebbene non siano stati ancora confermati. Infatti, sempre secondo il report, non è possibile seabbia ripreso o meno ad allenarsi al Performance Center: inoltre, sembra improbabile che la wrestler prenderà parte al Royal Rumble match di questo sabato notte.