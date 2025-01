Gamberorosso.it - Wine Paris ospita per la seconda volta un padiglione dedicato ai piccoli produttori emergenti

Senza distribuzione, non c’è mercato. E senza un supporto concreto, irischiano di rimanere invisibili. È su questa consapevolezza che si basas Unearthed, il progetto ideato per mettere in contattocon importatori e acquirenti. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna per il secondo anno consecutivo a& Vinexpo, in programma dal 10 al 12 febbraio 2025 alExpo Porte de Versailles. L’iniziativa è guidata da due donne e amiche, una britannica e l’altra portoghese, Judy Kendrick e Ana Sofia de Oliveira, che, dopo il debutto alla LondonTrade Fair nel 2015, hanno portato il progetto in diverse città del mondo, da Hong Kong a Singapore.s unearthed a2025L’appuntamento con il vino dal 10 al 12 febbraio a Parigi registrerà complessivamente più di 5mila espositori da circa 50 paesi.