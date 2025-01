Lanazione.it - Volo Ryanair Bari-Pisa in ritardo di oltre quattro ore: mattinata da dimenticare

, 27 gennaio 2025 –da incubo per centinaia di passeggeri delFR6185che oggi, lunedì 27 gennaio, ha subito undiore. Il, inizialmente programmato per le 07,50, è stato ripetutamente posticipato fino ad essere riprogrammato dopo le 12. Questo ha ovviamente costretto i viaggiatori a lunghe ore di attesa nell’aeroporto di. Un disservizio davvero enorme per chi aveva pianificato di raggiungerenell’orario prestabilito, per impegni di lavoro o personali. I passeggeri coinvolti hanno comunque diritto ad un rimborso, pari a 250 euro, così come previsto dal regolamento comunitario che tutela i viaggiatori in caso di ritardi prolungati causati dalla compagnia aerea. ItaliaRimborso, società specializzata nell’assistenza ai passeggeri aerei, sta già raccogliendo le segnalazioni per ottenere il risarcimento previsto dalla normativa.