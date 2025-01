Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Pedullà svela tutto: «Incontro segreto tra le parti a dicembre. Rinnovo o addio? Ecco cosa si sono detti». Il retroscena

di RedazionentusNews24sulla situazione del centravanti serbo: ilsull’con la dirigenza bianconeraAlfredohato unsul calciomercatoin uscita. Le sue dichiarazioni sulla situazione di Dusanin bianconero.– «Nel 2022 la situazioneper molti sarebbe stata la panacea per tutti i mali. Oratre anni ed è diventato un grande problema. Vi racconto unsull’ultimo dialogo vero, dove hanno deciso di andare avanti fino alla consumazione del contratto. 12 milioni per il bonus fedeltà è una follia e queste follie le paghi. Se dicessimo che non è un problema diremmo unache non sta né in cielo né in terra. L’aria era diventata pesante da settembre, quando l’agente diceva che non si era disposti a spalmare.