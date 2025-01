Sport.quotidiano.net - Viali: "Giocata una partita di grande qualità". Sersanti su di giri: "La domenica perfetta"

"Le vittorie sono tutte importanti, ma questa mette un timbro che certifica la crescita della squadra negli ultimi due mesi". Williammantiene il focus: tre punti pesanti, campionato ancora lungo, ma battere il Palermo non è casuale. "Ho visto coraggio, la squadra non ha speculato". Mister, c’è da essere soddisfatti della prestazione. "Forse la nostra gara più qualitativa. Potevamo chiuderla prima? Sì, ma stavolta faccio fatica a sottolineare cose negative". Nelle ultime tre casalinghe, sette punti. "Volevamo migliorare il dato in casa, è un fattore. Però anche fuori vedo sempre la voglia di fare la gara". Ignacchiti era squalificato, ecco Kabashi titolare. "Poteva giocare lui o Kumi. Ho scelto Kabashi perché per ora è più dentro le situazioni, Kumi è appena arrivato, è normale sia così.