Ue Urso Serve una revisione complessiva del Green Deal

ROMA (ITALPRESS) – “Noi chiediamo unadelper rendere competitiva l’industria europea e tutelare l’occupazione, tanto più a fronte della sfida lanciata dall’amministrazione Trump in risposta all’egemonia cinese sulle tecnologie. L’elefante è nella stanza e non da ora”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Repubblica il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo.Spostare solo il problema delle multe al settore dell’automotive perè “necessario, ma non sufficiente. Anzi, se non si affronta il problema nella sua complessità con unagenerale del percorso e delle sue modalità, subito, insieme con il nuovo “Clean Industrial”, avremopresto il collasso dell’industria dell’auto europea. Il nostro “non paper” sollecita la rimozione delle multe, nel quadro però di unache preveda anche l’adozione di un piano automotive della Ue”.