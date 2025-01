Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Villa Verucchio, il carabiniere indagato è tornato in servizio

Rimini, 27 gennaio 2025 – Luciano Masini è rientrato in. Da alcuni giorni è di nuovo al lavoro ilche ha sparato e ferito a morte Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, il 23enne egiziano che la notte di Capodanno aaveva accoltellato quattro persone, due 18enni e una coppia di turisti romani di 70 e 69 anni, e tentato di aggredire lo stesso militare.31-12-2024 - Accoltellamenti sparatoria Carabinieri- Giovane nord africano accoltella più persone per strada e viene ucciso a colpi di pistola dal Comandante della locale stazione Carabinieri. © Manuel Migliorini - Adriapress. Comandante della stazione dei carabinieri di, Masini èper eccesso di difesa, ma non è stato sospeso. Nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei suoi confronti.