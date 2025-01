Oasport.it - Speed skating, Di Stefano è 5° nella mass start a Calgary. Pergher ritocca il record italiano nei 500 metri!

Va in archivio senza podi per i colori azzurri l’ultima giornata della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di, in corso di svolgimento sul ghiaccio dell’Olympic Oval di(in Canada). Dopo il sensazionalemondiale firmato ieri da Davide Ghiotto nei 10.000, quest’oggi sono arrivate altre buone prestazioni per l’Italia anche se resta un po’ di rammarico per l’esito della gara odierna più attesa.maschile Daniele Di(reduce da due podi consecutivi ad inizio stagione nel circuito maggiore) e Andrea Giovannini si sono infatti dovuti accontentare rispettivamente del quinto e settimo posto finale, in una competizione caratterizzata dalla “fuga bidone” vincente del trio composto dal francese Timothy Loubineaud (primo), il tedesco Fridtjof Petzold (secondo) ed il belga Indra Medard (terzo).