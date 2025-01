Quotidiano.net - Robot pallettizzatori, laser e carrelli hi-tech. Uno stabilimento proiettato nel futuro

UN GIOIELLO hi-in alta montagna. LoAcqua Sant’Anna di Vinadio, nel cuore delle Alpi Marittime al confine tra il Piemonte e la Francia, si estende su 60mila metri quadrati e vanta un impianto produttivo all’avanguardia, diventato ormai un modello di fama mondiale, studiato con attenzione anche da molte grandi aziende internazionali. Legno e pietra sono i materiali che dominano nel sito produttivo, ristrutturato secondo i principi della bioarchitettura e della bioedilizia, per la migliore integrazione nel contesto alpino e nel rispetto delle forme e dei materiali tradizionalmente utilizzati in montagna. L’acqua che sgorga dalle sorgenti a 1.950 metri d’altitudine viene incanalata e condotta fino allo– attraverso 600 chilometri di tubazioni – dove è raccolta in 11 serbatoi d’acciaio inox della capacità di un milione di litri d’acqua ciascuno.