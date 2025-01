Non sapete cosa mi ha fatto ecco chi è la vera Zeudi Grande Fratello Helena smonta tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un altro grosso colpo di scena a poco dalla nuova puntata del. Se il pubblico deve ancora metabolizzare la svolta inaspettata che ha preso il rapporto tra Luca e Jessica allora dovrà tenersi forte per quello che sta accendendo ad. Come Jessica, la modella brasiliana harientro nella casa nella scorsa diretta. Ha visto la clip ‘bollente’ con Javier eprotagonisti ma sembravasommato serena.Sopratdopo che la ex Miss Italia le ha rivelato di voler riprendere le redini del rapporto di complicità che avevano instaurato prima della sua uscita. Ora però dopo i primi avvicinamenti, l’idillio sembra essere svanito, lasciando spazio a accuse pesanti di strategie.è una “giocatrice furbetta con la F maiuscola”, l’ha definitacon Stefania e Amanda.