Ilgiorno.it - Morte Ramy Elgaml, il video del testimone c’era ed è stato cancellato. Lo conferma la consulenza tecnica

Milano – Ilgirato dalOmar E. che avrebbe ripreso le ultime fasi dell'inseguimento dei carabinieri e dell'incidente in cui morÌprobabilmente esisteva ma è stata. È quanto si può dedurre dellafirmata dal tecnico informatico Marco Tinti incaricato dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini dire o meno l'esistenza delle immagini e di accertare se fossero davvero state eliminate, come riferito dalsecondo il quale i militari gli intimarono di farlo sparire dal cellulare. Le immagini rimosse Ildi un minuto e dieci secondi non èritrovato ma ci sono tracce evidenti della cancellazione di un file, di cui e' rimasto un solo frame nella cache della galleria in cui vedono quelle che sembrano le luci dell'auto dei carabinieri che arrivano.