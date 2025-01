Digital-news.it - Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103 - Colin Firth protagonista della nuova serie su Sky e NOW

Era il 1988 quando unsulPan Am 103 causò la morte di 259 persone. Una di queste era Flora, la figlia di Jim e Jane Swire, che da allora per tre decenni hanno cercato risposte su cosa sia veramente accaduto quel giorno.sulPan Am 103, è laSky Original in cinque parti conl'attore vincitore di Oscar®, BAFTA, Golden Globe e SAG Award(Il discorso del re, A Single Man, The Staircase) nei panni di Jim Swire e Catherine McCormack (Slow Horses, Temple, Lucan) nei panni di Jane Swire, che arriverà il 27 gennaio in esclusiva su Sky (in onda su Sky Atlantic) e in streaming solo su NOW. Un drama che racconta l’impatto devastante sulle famiglie delle vittime dell’attacco di.Il 21 dicembre 1988, 259 passeggeri e membri dell'equipaggio rimasero uccisi quando ilPan Am 103 esplose sopra38 minuti dopo il decollo, con altri 11 residenti che persero la vita quando l'aereo precipitò sopra la tranquilla cittadina scozzese.