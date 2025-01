Lanotiziagiornale.it - La fragile tregua tra Hamas e Israele regge: il movimento palestinese annuncia che questa settimana rilascerà sei ostaggi

Latra, malgrado le recirproche denunce di violazione dell’accordo di cessate il fuoco, continua are. Proprio in queste ore ilha dichiarato chetreisraeliani entro venerdì prossimo, 31 gennaio; poi altri tre saranno rilasciati sabato 1° febbraio, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari. L’informazione è stata poi confermata direttamente da. Il gruppo ha riferito infatti cheArbel Yehud e altri due“prima di venerdì”, mentre altre tre persone saranno consegnate l’indomani. “Nell’ambito degli sforzi in corso guidati dai mediatori, le due parti hanno raggiunto un’intesa secondo cuiconsegnerà l’o Erbil Yehud e altri due prigionieri venerdì prossimo”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri qatarino sul suo social network X.