Impossibile non restare intrappolati nella rete di cristalli di JLo

Nonostante un periodo personale delicato, segnato dal recente divorzio da Ben Affleck dopo appena due anni di matrimonio, Jennifer Lopez non ha mai perso la grinta e l’impegno per la sua carriera. La star ha infatti calcato il red carpet del Sundance Film Festival nello Utah per presentare Kiss of the Spider Woman, il nuovo film di cui è protagonista, tratto dal celebre musical del 1992 di Terrence McNally, John Kander e Fred Ebb. E, come sempre, il suo look ha fatto parlare di sé, trasformandola in una vera e propria “donna ragno”. Lo stile di Jennifer Lopez guarda le foto L’abito-ragnatela di Jennifer LopezL’abito scelto da JLo è una dichiarazione di stile e significato, unendo il tema del film alla sua innata capacità di stupire.