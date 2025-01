Movieplayer.it - Il conte di Montecristo torna stasera su Rai 1 e RaiPlay con la penultima puntata: le anticipazioni

Nella nuovade Ildi, in ondasu Rai 1 in prima serata, Mercedes intuisce la vera identità del, interpretato da Sam Claflin. Ildicon Sam Claflin si è rivelato fin qui un successo per la RAI, che spera di bissare gli ascolti della scorsa settimana (5 milioni di spettatori)su Rai 1. In prima serata infatti, subito dopo Affari Tuoi, andrà la terzadella serie, che è anche laIldidi lunedì 27 gennaio Edmond è riuscito nel suo piano di gettare nel panico Villefort ed Hermine Danglars, con il racconto del neonato sepolto vivo anni prima,mporaneamente trama contro Fernand. Fa arrivare a Parigi, infatti, Haydée, una schiava algerina che è .